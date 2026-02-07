Cu grijă și responsabilitate față de sănătatea lor, seniorii băimăreni au participat, în cursul acestei săptămâni, la o serie de activități de informare dedicate sănătății, prevenirii și încrederii în viață, desfășurate în centrele pentru vârstnici din subordinea Direcției de Asistență Socială Baia Mare. Așadar, la Centrul Rivulus Pueris, seniorii au participat la o întâlnire de prevenție organizată de Serviciul Logistică Medicală Comunitară, având ca temă depistarea precoce a cancerului. Informațiile despre programele de screening, accesul la acestea și importanța controalelor regulate au fost primite cu interes și deschidere. Dialogul sincer și întrebările adresate au arătat dorința reală a participanților de a avea grijă de sănătatea lor și de a rămâne activi și informați.

La Centrul CASPEV, activitatea a căpătat o notă profund emoțională, îmbinând realitățile vieții cu puterea vindecătoare a muzicii. Alina Daczer, cofondatoarea Asociației Oameni Buni – Filiala Baia Mare, a împărtășit seniorilor povestea sa de viață și lupta cu boala, transmițând un mesaj puternic de speranță, curaj și solidaritate. Atmosfera a fost completată de momente muzicale oferite de Tiberiu Robotin, solist și asistent medical, aducând liniște, emoție și zâmbete. Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Asociația CASPEV și Fundatia Regala Margareta a Romaniei prin Fondul pentru Varstnici.



Prin aceste inițiative, Direcția de Asistență Socială Baia Mare demonstrează că informarea corectă, empatia și sprijinul comunitar pot face diferența, oferind seniorilor cunoștințe utile și încrederea că nu sunt singuri.