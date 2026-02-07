Consiliul Județean Maramureș va aloca 100.000 de lei pentru organizarea unei mini-stagiuni de muzică simfonică, un proiect cultural pilot realizat în parteneriat cu Fundația Culturală EuroArt și Primăria municipiului Baia Mare. Inițiativa își propune să testeze interesul publicului pentru muzica clasică și să evalueze oportunitatea dezvoltării pe viitor a unei structuri de tip filarmonică.

Proiectul va include patru concerte finanțate de CJ Maramureș, în timp ce Primăria Baia Mare va susține alte două evenimente, iar Fundația Culturală EuroArt contribuie cu 40.000 de lei la realizarea programului artistic.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a subliniat că demersul nu reprezintă o investiție spectaculoasă, ci una echilibrată și responsabilă. „Lansăm o mini-stagiune de muzică simfonică, o «mini-filarmonică», care să ne arate dacă acest vis are cu adevărat public și susținere. Nu e un pariu pe spectaculos, ci pe calitate și pe respectul față de bani publici. Vedem dacă există public și dorință, apoi decidem împreună ce urmează”, a declarat acesta.

Test pentru scena de muzică clasică din Baia Mare

Șeful administrației județene a arătat că proiectul vine ca răspuns la solicitările tot mai frecvente ale publicului pentru evenimente de muzică cultă. Deși Maramureșul este recunoscut pentru tradițiile sale folclorice, autoritățile spun că există un interes în creștere pentru diversificarea ofertei culturale.

Înființarea unei filarmonici presupune însă costuri ridicate și o infrastructură adecvată — sală de spectacole, artiști angajați permanent și stabilitate financiară. În acest context, mini-stagiunea este văzută ca o soluție realistă de evaluare a potențialului local.

Investițiile, prioritate în 2026

Președintele CJ a mai precizat că anul 2026 este unul dificil din punct de vedere bugetar, iar investițiile și funcționarea instituțiilor rămân prioritare, susținerea proiectelor culturale urmând să fie făcută în limita resurselor disponibile.

Consiliul Județean are în administrare fosta Casă a Tineretului din Baia Mare, care include o sală de spectacole de aproximativ 700 de locuri, clădire ce urmează să fie modernizată și reabilitată — un posibil viitor spațiu pentru astfel de evenimente culturale.

Baia Mare are deja o tradiție în organizarea festivalurilor de jazz, însă zona muzicii simfonice nu a beneficiat până acum de o stagiune constantă. Autoritățile speră ca acest proiect-pilot să fie primul pas spre conturarea unei oferte culturale mai diversificate pentru publicul maramureșean.