Luna aprilie a adus o activitate aeronautică susținută pentru Aeroclubul Teritorial „Alexandru Papană” Baia Mare, marcând una dintre cele mai dinamice perioade din ultimii ani pentru sportivii și echipa tehnică.

În total, planorul a acumulat 117 ore de zbor, cu o distanță parcursă de aproximativ 2.600 de kilometri, într-un context favorabil oferit de condițiile meteorologice și de implicarea constantă a celor implicați în activitate.

Reprezentanții aeroclubului arată că rezultatele au fost posibile datorită colaborării dintre sportivi și echipa tehnică, fiecare componentă contribuind la buna desfășurare a activităților aeriene.

„O perioadă în care fiecare componentă a echipei și-a făcut rolul, iar rezultatele s-au văzut în aer”, transmit reprezentanții Aeroclubului „Alexandru Papană” Baia Mare.

Activitatea intensă confirmă continuitatea pregătirii sportive în domeniul planorismului și interesul constant pentru performanță în aviația sportivă locală.