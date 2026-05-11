Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a anunțat luni, 11 mai, începerea lucrărilor de deszăpezire pe DN 7C Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România.

Intervențiile se desfășoară pe sectorul cuprins între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, tronson care rămâne închis circulației pe perioada sezonului rece din cauza condițiilor meteorologice extreme și a riscului ridicat de avalanșe.

Potrivit reprezentanților DRDP Brașov, în acest an stratul de zăpadă este considerabil mai mare comparativ cu anii precedenți, iar temperaturile scăzute din ultima perioadă îngreunează intervențiile utilajelor.

„Am început deszăpezirea Transfăgărășanului, pe tronsonul dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. Anul acesta avem parte de un strat de zăpadă mai consistent față de alți ani și nici temperaturile scăzute din ultima perioadă nu ne ajută la curățenia zăpezii, dar lucrăm cât se poate de repede”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov într-o postare publicată pe Facebook.

La această oră, drumarii acționează cu două utilaje de mare capacitate, însă autoritățile spun că numărul acestora va fi suplimentat pe măsură ce vor fi deschise noi fronturi de lucru.

Conform datelor oficiale, stratul de zăpadă măsurat la Bâlea Lac are aproximativ 83 de centimetri, însă în anumite zone acesta depășește cu mult această valoare din cauza troienelor formate de viscol în timpul iernii.

În fiecare an, redeschiderea circulației pe Transfăgărășan depinde de condițiile meteorologice și de ritmul lucrărilor de deszăpezire. De regulă, circulația rutieră pe sectorul montan este reluată la începutul verii, după ce carosabilul este curățat complet și sunt eliminate pericolele cauzate de zăpadă și căderile de pietre.

Transfăgărășanul, care traversează Munții Făgăraș la altitudini de peste 2.000 de metri, atrage anual zeci de mii de turiști români și străini, fiind considerat unul dintre cele mai spectaculoase drumuri alpine din Europa.