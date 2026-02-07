Poliția Locală a municipiului Baia Mare a demarat acțiuni de prevenire și informare pentru impunerea respectării legislației privind deținerea câinilor, atrăgând atenția că bucuria de a avea un animal de companie vine la pachet cu responsabilități clare față de comunitate.

Reprezentanții instituției subliniază că, pentru siguranța cetățenilor și bunăstarea animalelor, proprietarii de câini trebuie să respecte o serie de obligații esențiale atunci când ies cu animalele pe domeniul public.

Printre cele mai importante reguli se numără supravegherea permanentă a câinelui, care nu trebuie lăsat liber pe străzi sau în parcuri, plimbarea fiind permisă doar în lesă. De asemenea, strângerea dejecțiilor este obligatorie. Nerespectarea acestei prevederi se sancționează contravențional, potrivit HCL nr. 528/2022, modificată prin HCL nr. 378/2024, cu amenzi cuprinse între 200 și 500 de lei pentru persoanele fizice.

Autoritățile mai atrag atenția asupra regulilor privind siguranța publică. Câinii agresivi sau de talie mare trebuie să poarte botniță în spațiile publice. Încălcarea acestei obligații, conform HCL nr. 510/2015, se sancționează cu amenzi între 2.000 și 2.500 de lei, aplicabile atât persoanelor fizice, cât și juridice.

Totodată, proprietarii au obligația de a asigura identificarea animalului prin microcipare și înregistrare, menținerea stării de sănătate prin vaccinări și deparazitări la zi, dar și îngrijirea corespunzătoare, care presupune hrană, apă, adăpost și atenție zilnică.

Poliția Locală subliniază și importanța respectului față de ceilalți membri ai comunității, menționând că zgomotul excesiv, comportamentul agresiv al animalului sau neglijența stăpânilor pot crea disconfort și situații de risc.

„Un câine îngrijit este un câine fericit, iar un stăpân responsabil face comunitatea mai sigură pentru toți”, transmit reprezentanții Poliției Locale Baia Mare, încurajând cetățenii să fie exemple pozitive în spațiul public.