Elevii Colegiului de Arte din Baia Mare au obținut rezultate deosebite la Concursul Regional de interpretare vocal-instrumentală „Viva la Musica”, ediția a XXV-a, desfășurat la Zalău în data de 8 mai 2026, la secțiunea interpretare muzică vocală. Competiția a adus pe scenă tineri talentați din mai multe centre artistice, iar elevii băimăreni s-au remarcat prin prestații apreciate de juriu și printr-un palmares bogat de premii.

La secțiunea canto popular, Răzvan Cizmar, elev în clasa a VIII-a A, a obținut Premiul I, sub coordonarea prof. Bob Mihaela.

La canto clasic, Andra Dobrican (clasa a IX-a A) a obținut Premiul II, iar Magyari Eliza Karla (clasa a X-a A) a fost distinsă cu Premiul I și participare în gală, aceasta obținând punctaj maxim. Tot la aceeași secțiune, Cocarca Georgiana (clasa a X-a A) a obținut Premiul I.

În continuare, Chira Raluca-Maria (clasa a X-a A) a obținut Premiul II la canto popular, iar Baban Dariu (clasa a XI-a) a fost recompensat cu Premiul I la canto clasic. Tar Viktoria, elevă în clasa a XII-a, a obținut Mențiune la canto clasic.

Elevii au fost pregătiți de profesori coordonatori și corepetitori dedicați, printre care Bob Mihaela, Raț Silvana, Smaranda Grigorian, Simina Teodorescu, prof. dr. Ioan Cristina și prof. coord. Ioana Lăzău, contribuția acestora fiind esențială în obținerea rezultatelor.

Reprezentanții Colegiului de Arte Baia Mare transmit felicitări elevilor și profesorilor pentru performanțele obținute, subliniind munca, disciplina și pasiunea care au stat la baza acestor reușite artistice.