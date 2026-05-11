Specializarea de doctorat Filosofie din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, a găzduit pe 8 mai 2026 două susțineri publice de lucrări de doctorat, desfășurate în Sala de conferințe a Bibliotecii universitare.

Prima care a trecut „proba focului” a fost Melisa Mateaș, care și-a susținut lucrarea intitulată „Filosofia lui Friedrich Nietzsche în politica nazistă. Perspective ale filosofiei politice”, coordonată de prof. univ. dr. emerit Petru Dunca.

Din comisia de evaluare au mai făcut parte prof. univ. dr. habil. Daiana Felecan (președinte, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare), prof. univ. dr. Petru Bejan (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), prof. univ. dr. Ciprian Mihali (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca) și conf. univ. dr. Gabriel Hasmațuchi (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu).

Lucrarea Melisei Mateaș propune o analiză atentă a modului în care gândirea lui Friedrich Nietzsche a fost reinterpretată și, în unele cazuri, distorsionată de teoreticienii nazismului, fiind apreciată de membrii comisiei pentru rigoarea argumentării și profunzimea interpretării filosofice. După această susținere, a urmat momentul lui Denis Covaci, care a prezentat teza „Discursul public și noua paradigmă a corectitudinii politice”, coordonată de prof. univ. dr. emerit Petru Dunca, lucrare centrată pe transformările discursului public contemporan.

Evenimentul a evidențiat, încă o dată, dinamismul școlii doctorale de Filosofie din Baia Mare, unde cercetarea rămâne un exercițiu de interpretare critică a lumii în care trăim.

La final, cei doi doctoranzi au fost felicitați pentru parcursul lor academic și pentru contribuțiile aduse domeniului filosofiei.