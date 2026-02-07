La data de 6 februarie a.c., Poliția Municipiului Baia Mare a fost sesizată prin apel unic de urgență 112 cu privire la comiterea unui furt dintr-un centru comercial. Polițiștii s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au identificat un bărbat din localitatea Fărcașa. Din primele verificări a reieșit faptul că acesta ar fi trecut pe lângă casele de marcat fără a achita contravaloarea mai multor bunuri alimentare, luate de pe rafturile magazinului.

Bunurile sustrase au fost recuperate și restituite persoanei vătămate.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului, sub aspectul comiterii infracțiunii de furt.