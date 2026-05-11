Mii de oameni au luat parte la cea de-a 56-a ediție a sărbătorii „Tânjaua Hotenarilor”, unul dintre cele mai vechi și reprezentative festivaluri agrare din Maramureș, organizat în localitatea Hoteni, aparținătoare comunei Ocna Șugatag.

Evenimentul păstrează vii tradițiile satului maramureșean și pune în valoare respectul pentru muncă, familie și obiceiurile transmise din generație în generație. În acest an, gospodar al satului și personaj central al sărbătorii a fost desemnat Laurențiu Șandor, primul ieșit la arat în această primăvară, alături de familia sa. În tradiția locului, acesta este considerat omul cel mai harnic și mai norocos al comunității.

Potrivit obiceiului, sărbătoritul a fost purtat prin sat într-un alai festiv format din feciori îmbrăcați în straie populare. Aceștia au purtat cele 12 „tânjele” – piese din lemn utilizate la înhămarea boilor – împodobite cu ștergare tradiționale, panglici colorate și ramuri de mesteacăn.

Momentul cel mai spectaculos al ritualului are loc în apropierea pârâului Dărasca. Conform tradiției, gospodarului sărbătorit încearcă simbolic să fugă, însă este prins de feciori și stropit cu apă, într-un gest ritualic ce simbolizează purificarea, fertilitatea și speranța unui an agricol bogat.

„Tânjaua Hotenarilor” rămâne una dintre cele mai autentice manifestări folclorice din Maramureș, atrăgând anual localnici și turiști dornici să descopere farmecul tradițiilor păstrate cu sfințenie în satele maramureșene.

1 din 8 - +

Foto: Gabriel Valer Zetea