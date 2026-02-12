O sigheteancă a transmis o scrisoare deschisă ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, în care semnalează aplicarea neunitară a Legii salarizării în cazul personalului administrativ (TESA) din unitățile sanitare publice. Autoarea atrage atenția asupra diferențelor salariale dintre angajați care desfășoară activități similare și solicită clarificări oficiale, aplicarea uniformă a cadrului legal și includerea reprezentanților TESA în consultările privind eventualele modificări legislative.

Mai jos textul integral:

Scrisoare deschisă către Ministrul Sănătății.

Stimate Domnule Ministru Alexandru Rogobete

Vă adresez această postare publică, cu convingerea că veți analiza cu atenție cele ce urmează, pentru a semnala o problemă reală și persistentă privind situația personalului administrativ (TESA) din unitățile sanitare publice, în contextul dezbaterilor actuale referitoare la salarizarea din sistemul de sănătate.

În ultima perioadă, toate discuțiile publice și instituționale referitoare la grila de salarizare din sistemul public de sănătate vizează aproape exclusiv personalul medical – medici și asistenți medicali – în timp ce personalul administrativ este, practic, ignorat. Această abordare creează un dezechilibru major și transmite un mesaj nedrept privind importanța diferitelor categorii profesionale care contribuie la funcționarea spitalelor.

Recunoaștem pe deplin rolul esențial al personalului medical – medici și asistenți medicali – în tratarea pacienților și responsabilitatea directă pe care aceștia o poartă în actul medical. Importanța activității lor este incontestabilă, iar susținerea acestora este necesară pentru buna funcționare a sistemului sanitar.

Apreciem, de asemenea, creșterile procentuale acordate în ultimii ani diferitelor categorii de personal din sistemul public. Cu toate acestea, problema care generează nemulțumiri legitime în rândul personalului administrativ nu este nivelul acestor creșteri, ci aplicarea neunitară a cadrului legal privind salarizarea.

În practică, Legea nr. 153/2017 este interpretată și aplicată diferit de la o unitate sanitară la alta, prin încadrarea personalului TESA în anexe și articole distincte (Anexa VIII sau Anexa VII – art. 1 și 3, respectiv art. 2 și 4). Această situație a condus la diferențe salariale semnificative între angajați care desfășoară activități similare, în cadrul aceluiași sistem public de sănătate.

Aplicarea diferită a aceleiași legi, pentru aceeași categorie profesională, în cadrul aceluiași sistem public, contravine principiului echității și creează un tratament inegal, greu de justificat obiectiv. Totodată, creează un sentiment de discriminare profesională, afectând coeziunea și stabilitatea echipelor din unitățile sanitare.

Personalul administrativ, deși nu este implicat direct în actul medical, reprezintă un pilon funcțional esențial al spitalelor. Activitatea compartimentelor de achiziții publice, financiar-contabile, resurse umane, juridic, administrativ sau tehnic asigură cadrul logistic, financiar și legal fără de care actul medical nu ar putea exista. Fără aceste structuri, sistemul nu poate funcționa.

Într-un stat de drept, principiul constituțional al egalității în fața legii și principiul „muncă egală – plată egală” trebuie aplicate în mod real, nu selectiv. Echitatea salarială nu este o revendicare excesivă, ci o condiție minimă de corectitudine administrativă.

Solicităm public:

-clarificarea oficială și unitară a modalității de încadrare a personalului administrativ din unitățile sanitare publice;

-aplicarea uniformă a prevederilor Legii nr. 153/2017 la nivel național;

-includerea reprezentanților personalului TESA ori a asociaților profesionale – juridice, în consultările privind eventualele modificări legislative din domeniul salarizării

Consider că echitatea, coerența legislativă și respectul pentru toate categoriile profesionale sunt fundamentale pentru stabilitatea și performanța sistemului public de sănătate.

Un sistem sanitar solid se construiește prin respect reciproc și tratament echitabil pentru toate categoriile profesionale.

Un sistem sanitar puternic nu înseamnă doar medici și asistenți bine plătiți, ci echipe complete, respectate și tratate echitabil.

Ignorarea unei verigi esențiale nu întărește sistemul – îl vulnerabilizează.

Cu respect,

În numele personalului administrativ (TESA) din unitățile sanitare publice