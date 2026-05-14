Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș anunță o măsură importantă pentru pacienții oncologici eligibili: testarea gratuită a biomarkerului PD-L1, necesară în stabilirea tratamentului pentru anumite forme de cancer pulmonar.

Potrivit instituției, facilitatea este posibilă prin Contractul cost-volum nr. HRM 3.040/27.04.2026, încheiat între Casa Națională de Asigurări de Sănătate și AstraZeneca, pentru medicamentele IMFINZI (Durvalumabum). Testarea vizează pacienții diagnosticați cu cancer bronhopulmonar, altul decât cel cu celule mici, aflați în stadiul III, în special în situațiile în care accesul la diagnosticarea prin sistemul obișnuit de asigurări de sănătate este limitat sau întârziat. Biomarkerul PD-L1 este utilizat pentru determinarea expresiei tumorale și poate contribui la alegerea tratamentului oncologic adecvat. Analiza este recomandată exclusiv de medicii curanți, pentru pacienții care îndeplinesc criteriile prevăzute în protocolul terapeutic specific.

„Pentru pacientul oncologic, timpul înseamnă șansă la diagnostic corect și la tratament potrivit. De aceea, orice mecanism care sprijină testarea la timp trebuie folosit cu responsabilitate, în beneficiul pacienților eligibili”, a transmis Adrian Mădăraș, director general al CAS Maramureș.

Conform informațiilor comunicate de instituție, programul de susținere a testării va funcționa timp de 12 luni, iar costurile analizelor vor fi acoperite integral pentru pacienții eligibili.

Reprezentanții CAS Maramureș subliniază că această măsură poate reduce întârzierile în traseul medical al pacienților oncologici și poate facilita accesul mai rapid la terapii personalizate.

