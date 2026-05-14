Ansamblul Folcloric Național Transilvania invită maramureșenii și iubitorii tradițiilor autentice la un spectacol aniversar organizat cu ocazia împlinirii a 700 de ani de atestare documentară a orașului Sighetu Marmației.

Evenimentul va avea loc în data de 15 mai 2026, de la ora 17:00, în Parcul Grădina Morii, și promite un adevărat regal folcloric, dedicat identității culturale maramureșene. Pe scenă vor urca artiștii Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”, alături de invitați speciali, într-un spectacol care va aduce în prim-plan cântecul, jocul și portul tradițional autentic din Maramureș.

Organizatorii descriu evenimentul drept unul „de suflet”, menit să celebreze istoria și spiritul unui oraș cu o puternică încărcătură culturală și istorică pentru nordul țării.

Parcul Grădina Morii va deveni astfel, pentru o seară, locul în care tradiția și comunitatea se întâlnesc prin muzică și dans popular, într-o atmosferă festivă dedicată uneia dintre cele mai importante aniversări ale Sighetului.

„Vă așteptăm cu drag!”, este mesajul transmis de reprezentanții ansamblului către publicul maramureșean.