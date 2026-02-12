Miercuri, 11 februarie, Ziua Mondială a Bolnavului, ediția a XXXIV-a a fost sărbătorită la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare, prin celebrarea Tainei Sfântului Maslu de către Preasfinția Sa Vasile Bizău, împreună cu părintele Ioan Balea, vicar judecătoresc, părintele Emil Gîrboan, protopop al Protopopiatului Baia Mare, părintele Mihai Șimonca, capelan al Misiunii greco-catolică Spitale și alți preoți din Eparhie.

Cu toții s-au rugat împreună pentru bolnavii din spital, dar și pentru cadrele medicale și credincioșii prezenți.

„Compasiunea samariteanului: a iubi ducând durerea celuilalt” este tema mesajului scris de Sfântul Părinte Papa Leon pentru această zi, document în care Sanctitatea Sa explică astfel darul întâlnirii: „Iubirea nu este pasivă, merge în întâmpinarea celuilalt; a fi aproape nu depinde de vecinătatea fizică ori socială, ci de decizia de a iubi. De aceea, creștinul se face aproapele celui care suferă, urmând exemplul lui Hristos, adevăratul Samaritean dumnezeiesc care s-a apropiat de omenirea rănită. Nu este vorba de simple gesturi de filantropie, ci de semne în care se poate percepe că participarea personală la suferințele celuilalt implică dăruirea de sine, înseamnă a merge dincolo de satisfacerea necesităților pentru a ajunge până acolo încât chiar persoana noastră să devină o parte a darului (cf. Benedict XVI, enc. Deus charitas est, nr. 34; Sfântul Ioan Paul al II-lea, scris. ap. Salvifici doloris, nr. 28)”.

Preasfinția Sa Vasile Bizău, în omilia rostită, a surprins în profunzime acest aspect al îngrijirii cu demnitate a persoanelor aflate în suferință: „Este nevoie ca noi toți să ne aplecăm asupra dimensiunii interioare a persoanei, pentru a vedea demnitatea fiecăruia dintre noi, conștienți fiind de faptul că ceea ce zidește cel mai mult este, de fapt, prezența și ajutorul, văzut și nevăzut. Ceea ce zidește și dă speranță este, de fapt, prezența și însoțirea”.

Ierarhul a vorbit despre sentimentul de neputință care ne încearcă pe noi toți atunci când cineva apropiat suferă, aducând prezența și rugăciunea ca posibilități reale de a ajuta, inspirându-se din textele evanghelice în care Isus răspunde celor care cer ajutor: „După credința ta fie ție!”, răspuns care ne conduce înspre realitatea interioară a credinței.

„De aceea, în această zi, rugăciunea Bisericii, Taina Sfântului Maslu este de fapt o manifestare a lucrării și a predispoziției ca harul lui Dumnezeu să lucreze prin Biserică, prin noi, prin cei care suntem prezenți la această celebrate, prin toți cei care, prin profesia lor se îngrijesc de cei bolnavi, ca Harului Dumnezeu să-i vindece, să-i întărească, să-i însoțească, să dea speranță. Pentru că vindecarea cea mai profundă este de fapt vindecarea interioară. Acolo unde omul are de fapt credință, indiferent de starea lui de sănătate, experiența lui personală îl face să se apropie mai mult de Dumnezeu. Acest lucru este posibil în credință”, a punctat PS Vasile, care a mulțumit conducerii Spitalului Județean din Baia Mare pentru disponibilitatea de a găzdui în fiecare an acest eveniment, precum și preoților și credincioșilor prezenți.

La final, părintele Mihai Șimonca a mulțumit Preasfinției Sale Vasile pentru rugăciunea împreună, tuturor celor prezenți și celor care s-au implicat în organizarea evenimentului.

Celebrată în spațiul suferinței, dar și al speranței, Ziua Mondială a Bolnavului a devenit la Baia Mare un prilej de comuniune, întărire și încredințare în mâinile lui Dumnezeu a tuturor celor încercați de boală. Prin rugăciune, prezență și solidaritate, Biserica și-a arătat încă o dată apropierea față de cei aflați în suferință, amintind că acolo unde credința este vie, harul lui Dumnezeu lucrează tainic, aducând mângâiere, putere și lumină.