Iubitorii fotbalului din Baia Mare sunt invitați vineri, 15 mai 2026, la un nou meci dedicat pasiunii pentru sport și spiritului de echipă.

Pe terenul din Valea Borcutului va avea loc partida amicală dintre Sport Team Baia Mare Old Boys și Oldboys Athletic Baia Mare, programată de la ora 18:30. Evenimentul aduce față în față foști jucători și pasionați ai fotbalului băimărean, într-o confruntare care pune accent pe fair-play, prietenie și bucuria jocului.

Meciul va fi arbitrat de Raul Cormoș, Alex Ivașuc și Daiana Lung.

Partidele de old boys continuă să atragă public în Baia Mare, fiind ocazii speciale în care experiența și dragostea pentru fotbal se întâlnesc dincolo de miza unui rezultat.