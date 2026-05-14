Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul, având dreptul de a conduce suspendat, reprezintă o infracțiune, indiferent de distanța parcursă sau motivul deplasării.

În dimineața de 13 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș și cei ai Secției 7 Poliție Rurală Suciu de Sus au oprit pe D.J. 109 F, în localitatea Lăpuș, un autoturism.

La volanul acestuia a fost identificat un bărbat de 40 de ani.

La solicitarea polițiștilor de a înmâna documentele personale și ale autoturismului, acesta a susținut că nu are asupra sa permisul de conducere, deoarece are dreptul de a conduce suspendat, însă ar fi condus doar pe o distanță scurtă.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date a reieșit că, bărbatul are dreptul de a conduce suspendat.

Cel în cauză a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

În continuare, sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal.

”Merg doar 100 de metri”, nu este o justificare, un accident rutier se poate produce în orice moment, chiar și pe trasee scurte.