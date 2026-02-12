Se apropie perioada simulărilor examenelor naționale. Elevii din toată ţara se pregătesc pentru primele teste decisive din acest an: evaluarea de clasa a 8-a, bacalaureat.

Simulările pentru Evaluarea Națională vor avea loc în perioada 16-18 martie, iar pentru Bacalaureat, între 23 și 26 martie. Afișarea rezultatelor se va face pe 30 martie și, respectiv, pe 3 aprilie.

În cazul elevilor de clasa a 8-a, testele vor include disciplinele limba și literatura română, limba și literatura maternă pentru cei care aparțin minorităților naționale și au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă, precum și matematica.

În ceea ce îi privește pe elevii de liceu, simulările Bacalaureatului vor include o gamă variată de discipline, adaptate fiecărui profil și specializare.

Simulările sunt considerate un instrument important atât pentru elevi, cât și pentru profesori și părinți. Acestea le oferă elevilor o imagine clară asupra nivelului de pregătire, dar și ocazia de a se familiariza cu structura examenelor înainte de testele propriu-zise.

Evaluarea Națională 2026 se va desfășura între 22 și 26 iunie, iar probele scrise ale Bacalaureatului vor avea loc între 29 iunie și 3 iulie 2026.