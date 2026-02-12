Urmare a imaginilor apărute în presă și în mediul on-line privind existența unor depozitări de produse alimentare alterate ( făină, paste făinoase, orez) și produse pentru igienă ( pastă de dinți, periuțe de dinți pe malul stâng albia majoră râu Someș în orașul Ulmeni punct Furnicar ( balastieră veche Ulmeni) Comisariatului Judetean Maramureș al Gărzii Naționale de Mediu s-a autosesizat și a efectuat în data de 11 februarie 2026 un control pe amplasament, constatându-se:

– existența unor depozitări de deșeuri pe malul stâng albia majoră râu Someș în orașul Ulmeni punct Furnicar județul Maramureș, atât cele menționate anterior produse alimentare alterate (făină, paste făinoase, orez) și produse pentru igienă ( pastă de dinți , periuțe de dinți) – aproximativ 0, 5 mc precum și alte tipuri de deșeuri menajere amestecate, deșeuri vegetale , etc. în alte 3 amplasamente apropiate, suprafața afectată totală aproximativ 30 mp, cantitate totală aprox 10 mc deșeuri.

– În timpul verificărilor efectuate în teren nu s-a putut identifica sursa acestora.

– Din documentele puse la dispoziție de Autoritățile Administrației Publice Locale ale orașului Ulmeni s-a constatat că acestea nu mai dețineau în stoc din anul 2023 pachete cu ajutoare alimentare în cadrul POAD 2018 -2021.

– La momentul controlului UAT Oraș Ulmeni efectua lucrări de ecologizare, curățare a amplasamentelor menținate anterior, fiind asigurată trasabilitate eliminării / valorificării deșeurilor cu un operator autorizat.

– Au fost stabilite în sarcina Autorităților Administrației Publice Locale ale orașului Ulmeni măsuri pentru salubrizarea amplasamentelor identificate cu depozitări necontrolate de deșeuri.

– Pentru neconformitățile constatate se vor aplica sancțiunile prevăzute de OUG 92/2021 actualizată privind regimul deșeurilor.