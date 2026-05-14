Pornind de la premisa că ce sădim astăzi, vom culege mâine, eforturile polițiștilor maramureșeni sunt îndreptate în informarea și educarea copiilor în spiritul respectării legii și al adoptării unui comportament responsabil în societate.

La data de 13 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației și cei ai Poliției Orașului Baia Sprie au desfășurat activități preventive dedicate preșcolarilor, dar și elevilor din ciclul primar, într-un cadru interactiv și educativ, menit să îi familiarizeze pe cei mici cu regulile de siguranță.

Pe parcursul întâlnirii, la Grădinița Tudor din Sighetu Marmației, prin joc și discuții adaptate nivelului lor de înțelegere, cei mici au învățat regulile de circulație pentru pietoni, ce comportament trebuie să manifeste atunci când sunt abordați de persoane necunoscute și cum să procedeze dacă se rătăcesc.

Între timp, elevii de la Școala Gimnazială nr. 2 Baia Sprie au aflat cum pot recunoaște o situație care le-ar putea pune în pericol siguranța și importanța solicitării ajutorului

adulților atunci când se confruntă cu probleme.

Scopul acestor activități îl constituie formarea și dezvoltarea unui comportament responsabil, încă de la o vârstă fragedă.