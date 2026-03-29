Astăzi, pe stadion, nu s-a jucat doar fotbal. S-a jucat o lecție de solidaritate, de omenie și de recunoștință. Meciul caritabil organizat pentru profesorul Marius Burzo a adunat oameni, emoții și speranță, iar rezultatul a fost unul care spune totul despre forța unei comunități unite.

Prezența numeroasă, energia din tribune și implicarea celor de pe teren au transformat acest eveniment într-un moment cu adevărat special. Un mesaj plin de recunoștință a venit din partea lui Mihai-Cristian Ungur, coleg atât de catedră, cât și de echipă:

„Vă mulțumim din suflet tuturor celor care ați fost alături de noi la meciul de fotbal caritabil! Prezența, energia și implicarea voastră au făcut ca acest eveniment să fie cu adevărat special.

Un gând de recunoștință și pentru cei care, deși nu au putut participa, au ales să sprijine cauza prin donații. Generozitatea voastră ne arată că binele se construiește împreună, din aproape sau de la distanță.

Împreună am reușit să facem o diferență. Vă mulțumim! 💙”

În urma acestui eveniment și a donațiilor, s-a strâns suma de:

1280 EURO și 80.131 RON

Sunt mai mult decât cifre. Sunt dovada că, dincolo de greutăți, Țara Lăpușului știe să rămână unită. Că oamenii nu uită. Că binele există și prinde viață atunci când este împărtășit.