Sunt momente în viață când timpul parcă se oprește și te obligă să privești înapoi. Să-ți amintești. Să simți. Să înțelegi cât de mult a însemnat, de fapt, un om. Pentru mulți dintre noi, acel om este profesorul Marius Burzo.

Dirigintele. Sprijinul. Vocea calmă din haosul adolescenței. Omul care nu ridica tonul, dar reușea să ajungă direct la inimă. Cel care nu ne-a predat doar istorie, ci ne-a învățat, zi de zi, cum să ne construim propriul drum cu demnitate. Astăzi, însă, cel care ne-a fost stâlp trece printr-o încercare cumplită. O luptă nedreaptă, tăcută, dusă cu o boală nemiloasă. Și doare.

Doare să știi că omul care te-a învățat să fii puternic trebuie acum să-și găsească propria putere în fața unei realități atât de dure. Doare să realizezi că, uneori, viața nu ține cont de cât bine ai făcut. Dar poate că exact aici începe adevărata lecție. Una pe care nu am găsit-o în manuale.

Mesajul Andreei Ghițiu, fostă elevă, vine ca o mărturisire care rupe liniștea:

„Astăzi vreau să vorbesc despre un om care a însemnat mult pentru mine… domnul diriginte, Marius Burzo. Un dascăl dedicat, un om cu suflet mare, care nu ne-a învățat doar lecții de istorie, ci și lecții de viață. Am petrecut ani frumoși în liceu sub îndrumarea dânsului, ani pe care îi port cu drag în suflet. Din păcate, trece printr-o perioadă grea, luptându-se cu o boală nemiloasă. Acum este rândul nostru să fim alături de el. Vă invit din inimă să participați la meciul caritabil organizat pentru sprijinul lui. Orice ajutor contează și poate face diferența! 🤍 Haideți să fim uniți și să arătăm că binele și recunoștința nu se uită niciodată.🙏”

Și, poate mai mult ca niciodată, aceste cuvinte ne ating pe toți.

Știm… trăim vremuri grele. Pentru mulți, fiecare zi e o luptă. Iar în Țara Lăpușului, unde oamenii au învățat să ducă greul în tăcere, încercările parcă apasă și mai tare. Dar tocmai aceste vremuri ne definesc. Necazurile nu ar trebui să ne despartă. Ele ne unesc. Ne aduc mai aproape unii de alții. Ne amintesc că, dincolo de griji, există ceva mai puternic: solidaritatea. Un profesor nu se uită. Duminică, pe stadion, nu va fi doar un meci. Va fi un strigăt tăcut al unei comunități care refuză să rămână indiferentă. Va fi dovada că, atunci când unul dintre noi cade, ceilalți îl ridică. Poate nu putem schimba totul. Dar putem face ceva. Putem fi acolo. Putem întinde o mână. Putem arăta că nu a fost în zadar tot binele pe care acest om l-a dăruit.

Pentru că, uneori, o comunitate nu înseamnă doar locul în care trăiești. Înseamnă oamenii pe care nu-i lași în urmă. Haideți să-l ajutăm. Acum. Cât încă putem.