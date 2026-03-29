Școala G-Armonii marchează un nou succes internațional, confirmând talentul și dedicarea elevilor săi pe scena competițiilor de prestigiu. În cadrul Festivalului Internațional Golden Voice Malta 2026, desfășurat recent în Malta, tânăra Sara Maria Butcure a obținut Premiul III, impresionând juriul într-o competiție puternică, ce a reunit participanți din peste 22 de țări.

Pentru echipa G Armoni, această experiență a fost una plină de emoție, energie și bucuria de a performa pe o scenă internațională. Reușita Sarei reprezintă nu doar o realizare personală, ci și o confirmare a muncii susținute și a pasiunii cultivate în cadrul școlii.

„Suntem extrem de mândre de tine, Sara! Este doar începutul unui drum frumos, iar noi suntem sigure că ne vei face mândre oriunde vei merge”, au transmis reprezentanții școlii.

Participarea la un festival de asemenea amploare și obținerea unui premiu într-o competiție atât de diversă demonstrează nivelul ridicat de pregătire și potențialul tinerilor artiști din România. Performanța Sarei Maria Butcure devine astfel un motiv de inspirație pentru alți copii pasionați de dans și artă scenică.

Școala de Dans G Armoni continuă să promoveze excelența și să susțină dezvoltarea artistică a elevilor săi, contribuind la afirmarea talentului românesc pe plan internațional.