Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș a fost, pentru câteva ore, locul unei incursiuni fascinante în preistorie pentru copiii din grupa mijlocie de la Grădinița Otilia Cazimir.

Îndrumați de educatoarea Tamaian Ramona, cei mici au participat la o activitate educativă coordonată de muzeograful Zamfir Șomcutean, dedicată Epocii de Piatră și modului în care trăiau primii oameni. Copiii au descoperit, pe înțelesul lor, cum arăta viața în preistorie, ce animale vânau oamenii acelor vremuri și cum reușeau să supraviețuiască într-o lume complet diferită de cea de astăzi. Curiozitatea și entuziasmul au transformat întâlnirea într-o adevărată aventură educativă.

Activitatea s-a încheiat cu un atelier creativ, în cadrul căruia micii participanți au desenat și colorat un rinocer lânos, unul dintre animalele specifice erei glaciare.

Reprezentanții muzeului au apreciat implicarea copiilor și atmosfera plină de energie pozitivă, felicitându-i pe cei mici pentru interesul și creativitatea de care au dat dovadă.