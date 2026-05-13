Biblioteca Județeană Petre Dulfu a desfășurat miercuri, 13 mai, o nouă activitate dedicată lecturii și imaginației, în cadrul proiectelor educative adresate copiilor din ciclul primar.

Elevii claselor I-IV de la Școala Gimnazială Petre Dulfu au participat la activitatea „Covorul povestitor – Cele patru colțuri”, prezentată de Maria Marton, reprezentantă a Compartimentului Împrumut carte pentru copii din cadrul bibliotecii județene.

Prin intermediul poveștilor și al interacțiunii creative, cei mici au fost invitați într-o lume a imaginației și a lecturii, într-o atmosferă relaxată și prietenoasă. Activitatea a urmărit stimularea interesului pentru carte și dezvoltarea creativității elevilor prin metode interactive și adaptate vârstei lor. La desfășurarea evenimentului au contribuit cadrele didactice Aura Hamut, Andreea Buftea, Andreea Porumb și Nicoleta Moldovan, alături de profesorul psiholog Angela Stan și mediatorul școlar Radu Lakatoș.

Astfel de inițiative continuă să transforme lectura într-o experiență vie și accesibilă pentru copii, demonstrând că biblioteca poate deveni un spațiu al descoperirii, jocului și poveștilor împărtășite.