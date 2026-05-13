Un accident rutier soldat cu rănirea a două persoane a avut loc pe strada Oltului din Baia Mare, după ce un șofer nu ar fi respectat semnificația unui indicator rutier într-o intersecție, potrivit informațiilor transmise de polițiști. Din verificările efectuate la fața locului a reieșit faptul că un bărbat în vârstă de 64 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi ignorat indicatorul rutier amplasat la intersecție și a intrat în coliziune cu un alt vehicul. În urma impactului, acesta din urmă a fost proiectat într-un autobuz care circula în zonă.

În urma evenimentului rutier, atât conducătorul auto de 64 de ani, cât și o pasageră în vârstă de 61 de ani au suferit leziuni corporale. Ambele persoane au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs accidentul și dispunerea măsurilor legale care se impun.