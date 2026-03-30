LUNI, 30 MARTIE
17:00 Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfințite;
Spovedanie și Împărtășanie începând cu ora 07:00
MARȚI, 31 MARTIE
07:00 Slujba Utreniei și Ceasurile;
17:00 Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfințite;
Spovedanie și Împărtășanie începând cu ora 07:00
MIERCURI, 1 APRILIE
07:00 Slujba Utreniei și Ceasurile;
16:00 Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfințite;
17:30 Taina Sfântului Maslu;
Spovedanie și Împărtășanie începând cu ora 07:00
JOI, 2 APRILIE
07:00 Slujba Utreniei, Ceasurile și Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos;
17:00 Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfințite;
Spovedanie și Împărtășanie începând cu ora 07:00
VINERI, 3 APRILIE
07:00 Slujba Utreniei și Ceasurile;
17:00 Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfințite;
21:00 Slujba Miezonopticii;
Spovedanie și Împărtășanie începând cu ora 07:00
SÂMBĂTĂ, 4 APRILIE ( a Sfântului și Dreptului Lazăr)
07:00 Slujba Utreniei urmată de Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și Pomenirea celor Adormiți;
17:00 Slujba Vecerniei Marii unită cu Litia;
Spovedanie și Împărtășanie începând cu ora 07:00
DUMINICĂ, 5 APRILIE ( Intrarea Domnului în Ierusalim- Floriile)
08:30 Slujba Utreniei;
09:30 Sfânta Liturghie Arhierească a Sfântului Ioan Gură de Aur săvârșită de către Preasfințitul Părinte Episcop IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului;
17:00 Slujba Vecerniei unita cu Pavecernița;
Spovedanie și Împărtășanie începând cu ora 08:00
Lasă un răspuns