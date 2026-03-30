LUNI, 30 MARTIE

17:00 Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfințite;

Spovedanie și Împărtășanie începând cu ora 07:00

MARȚI, 31 MARTIE

07:00 Slujba Utreniei și Ceasurile;

17:00 Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfințite;

Spovedanie și Împărtășanie începând cu ora 07:00

MIERCURI, 1 APRILIE

07:00 Slujba Utreniei și Ceasurile;

16:00 Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfințite;

17:30 Taina Sfântului Maslu;

Spovedanie și Împărtășanie începând cu ora 07:00

JOI, 2 APRILIE

07:00 Slujba Utreniei, Ceasurile și Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos;

17:00 Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfințite;

Spovedanie și Împărtășanie începând cu ora 07:00

VINERI, 3 APRILIE

07:00 Slujba Utreniei și Ceasurile;

17:00 Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfințite;

21:00 Slujba Miezonopticii;

Spovedanie și Împărtășanie începând cu ora 07:00

SÂMBĂTĂ, 4 APRILIE ( a Sfântului și Dreptului Lazăr)

07:00 Slujba Utreniei urmată de Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și Pomenirea celor Adormiți;

17:00 Slujba Vecerniei Marii unită cu Litia;

Spovedanie și Împărtășanie începând cu ora 07:00

DUMINICĂ, 5 APRILIE ( Intrarea Domnului în Ierusalim- Floriile)

08:30 Slujba Utreniei;

09:30 Sfânta Liturghie Arhierească a Sfântului Ioan Gură de Aur săvârșită de către Preasfințitul Părinte Episcop IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului;

17:00 Slujba Vecerniei unita cu Pavecernița;

Spovedanie și Împărtășanie începând cu ora 08:00