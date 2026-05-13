Visit Maramureș readuce în atenție unul dintre cele mai delicate și spectaculoase meșteșuguri tradiționale ale zonei: confecționarea zgărdanelor, podoabe realizate manual din mărgele, care au devenit în timp simboluri ale portului popular maramureșean.

Născute din ingeniozitatea meșterilor populari care au adaptat războiul de țesut pentru lucrul la scară mică, zgărdanele erau purtate de fete la gât și de băieți pe clop, completând costumele tradiționale de sărbătoare. De-a lungul generațiilor, aceste bijuterii populare au rămas expresii ale răbdării, migalei și creativității transmise din familie în familie. Realizate din mărgele fine, înșirate atent pe fire subțiri, zgărdanele impresionează prin precizia modelelor și bogăția cromatică. Motivele geometrice, florale sau inspirate din simboluri vechi nu aveau doar un rol decorativ, ci transmiteau apartenența la comunitate și păstrau vie identitatea culturală a satului maramureșean.

Meșteșugarii folosesc și astăzi tehnici tradiționale, iar realizarea unui singur zgărdan poate dura ore întregi sau chiar zile, în funcție de complexitatea modelului. În paralel cu modelele vechi, au apărut și reinterpretări moderne, adaptate gusturilor contemporane, fără ca autenticitatea lucrului manual să fie pierdută.

Prin promovarea acestor meșteșuguri, Maramureșul continuă să își păstreze legătura cu patrimoniul cultural viu, într-o perioadă în care tradițiile locale devin tot mai valoroase prin unicitatea și povestea lor.

„Hai în Maramureș să descoperi meșteșugurile tradiționale!”, este invitația lansată de reprezentanții Visit Maramureș, care promovează constant patrimoniul cultural și identitatea autentică a regiunii.