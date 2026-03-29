Primăria comunei Lăpuș lansează un apel către cetățeni pentru a participa la o amplă acțiune de ecologizare, programată marți, 31 martie 2026, începând cu ora 14:00. Evenimentul face parte din campania „Maramureș curat” și își propune să mobilizeze comunitatea în efortul de a păstra un mediu curat și îngrijit.

Inițiativa vine pe fondul nevoii de responsabilizare a cetățenilor în ceea ce privește întreținerea spațiilor publice și private. Autoritățile locale subliniază că menținerea curățeniei nu ar trebui să depindă exclusiv de astfel de campanii, ci de implicarea constantă a fiecărui locuitor.

Primarul comunei, Cristina Buda, îi îndeamnă pe localnici să participe în număr cât mai mare la acțiune:

„Cred într-un Lăpuș curat și sunt convinsă că împreună putem face diferența. Este nevoie de implicare din partea fiecăruia dintre noi – de la curățarea șanțurilor și întreținerea spațiilor din fața locuințelor, până la colectarea selectivă a deșeurilor.”

Participanții sunt încurajați să se implice activ în igienizarea comunei, prin acțiuni precum toaletarea arborilor, cosirea vegetației, curățarea șanțurilor și colectarea selectivă a deșeurilor.

Autoritățile speră ca această inițiativă să contribuie nu doar la îmbunătățirea aspectului comunei, ci și la consolidarea spiritului civic și a responsabilității față de mediul înconjurător.