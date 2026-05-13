Asociația ASSOC și-a reafirmat implicarea în sprijinirea migranților prin participarea la realizarea primului ghid practic bilingv dedicat cetățenilor din afara Uniunii Europene care aleg să trăiască și să muncească în Baia Mare.

Documentul a fost lansat recent în Sala Europa a Primăria Municipiului Baia Mare și reprezintă rezultatul colaborării dintre specialiști din 21 de instituții publice, organizații și actori relevanți din comunitate. Reprezentanții ASSOC subliniază că organizația are o experiență îndelungată în lucrul cu migranții, fie că este vorba despre persoane refugiate din cauza războiului și a persecuțiilor politice, fie despre oameni veniți în România pentru un loc de muncă și pentru șansa unui viitor mai bun.

Potrivit organizației, sprijinul oferit migranților nu se limitează la servicii sociale și administrative, ci presupune și construirea unor relații bazate pe încredere, prietenie și integrare reală în comunitate.

Noul ghid practic își propune să ofere informații esențiale și accesibile despre drepturile și obligațiile migranților, procedurile legale, accesul la servicii medicale, educație, locuire, transport și sprijin instituțional. Documentul urmărește să faciliteze integrarea persoanelor din afara Uniunii Europene și să contribuie la o mai bună conectare a acestora cu comunitatea locală.

Prin acest demers, ASSOC își continuă misiunea socială și implicarea în dezvoltarea unor servicii dedicate incluziunii și sprijinirii persoanelor vulnerabile din Baia Mare și din județul Maramureș.