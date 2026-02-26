Ministerul Finanțelor anunță lansarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor privind bonurile fiscale prin tehnologia blockchain (BF-CHAIN)”, o inițiativă de digitalizare care va transforma modul în care sunt administrate, stocate și verificate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice.

Proiectul, implementat prin Centrul Național pentru Informații Financiare, în parteneriat cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, introduce un registru digital securizat, bazat pe tehnologia blockchain, în care bonurile fiscale vor fi înregistrate automat și nu vor mai putea fi modificate fără a lăsa urme verificabile.

Ce aduce nou BF-CHAIN

Prin utilizarea blockchain, datele fiscale vor fi stocate criptografic într-un sistem care garantează integritatea și trasabilitatea fiecărei tranzacții. Autoritățile susțin că astfel se reduce semnificativ riscul de erori, pierderi sau fraude și se consolidează transparența fiscală.

Sistemul va includeo platformă modernă de administrare a caselor de marcat; un registru digital securizat pentru stocarea bonurilor fiscale; o aplicație mobilă prin care cetățenii vor putea verifica rapid bonurile primite.

Până la finalul implementării, în decembrie 2027, cel puțin 5.000 de case de marcat vor fi integrate în sistem, urmând ca numărul acestora să crească treptat la nivel național. Implementarea nu presupune înlocuirea aparatelor existente, sistemul funcționând ulterior transmiterii datelor de către acestea.

Beneficii pentru cetățeni și companii

Pentru cetățeni, proiectul înseamnă acces rapid la istoricul bonurilor fiscale, eliminarea riscului deteriorării bonurilor tipărite și posibilitatea de a verifica în timp real dacă sumele plătite au fost înregistrate corect. Totodată, gestionarea garanțiilor, retururilor sau a bugetului personal devine mai simplă prin accesul digital la documente.

Pentru mediul de afaceri, avantajele vizează securizarea datelor fiscale, reducerea suspiciunilor privind modificarea registrelor și, pe termen lung, diminuarea controalelor fizice repetitive, întrucât verificările vor putea fi realizate direct în registrul digital validat criptografic.

Posibilă extindere către e-Factura

Arhitectura sistemului permite extinderea tehnologiei și către alte tipuri de date fiscale, inclusiv integrarea cu sistemul național de facturare electronică RO e-Factura. Un registru distribuit ar putea permite verificarea automată a facturilor între parteneri, reducerea fraudei și, în perspectivă, utilizarea contractelor inteligente (smart contracts) pentru automatizarea unor procese fiscale.



Finanțare și calendar

Valoarea totală a proiectului este de 46,87 milioane lei, dintre care 32,2 milioane lei reprezintă fonduri europene nerambursabile. Proiectul este cofinanțat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională și se desfășoară în perioada 22 decembrie 2025 – 22 decembrie 2027. Cofinanțarea partenerilor este de 10,78 milioane lei, iar valoarea neeligibilă a proiectului se ridică la 3,8 milioane lei.

Prin BF-CHAIN, Ministerul Finanțelor își propune să accelereze digitalizarea infrastructurii fiscale, să crească nivelul de conformare voluntară și să simplifice relația dintre contribuabili și administrația publică.