Primăria Municipiului Baia Mare anunță instituirea unor restricții temporare de circulație și parcare în cadrul proiectului de investiții „Regenerare Urbană Durabilă prin Înființarea Pieței Universității”.

Măsura se aplică în perioada 2 martie 2026, ora 09:00 – 7 martie 2026, ora 18:00, pe strada Victoriei nr. 57 și nr. 47 (zona parcării), precum și pe strada Târnavelor, în zona cunoscută ca „Buclă”.

Restricțiile au fost solicitate de constructorul SC Structo Trading SRL, în vederea executării lucrărilor aferente obiectivului. Decizia a fost adoptată de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației.

Concret, vor fi aplicate următoarele măsuri:

restricționarea parcării în zona parcărilor publice dintre blocurile nr. 47 și nr. 57 de pe strada Victoriei;

pe strada Târnavelor, circulația va fi permisă doar pe sensul de mers către strada Victoriei, fiind interzis accesul dinspre strada Victoriei.

Reprezentanții administrației locale le mulțumesc cetățenilor pentru înțelegere și își cer scuze pentru eventualele inconveniente generate de aceste restricții temporare, necesare pentru implementarea proiectului de regenerare urbană.