Autoritățile susțin înființarea unei baze Salvamont România în Valea Ruscovei, în Munții Maramureșului, zonă montană aflată în proximitatea graniței cu Ucraina, unde intervențiile de salvare sunt tot mai frecvente și se desfășoară adesea în condiții dificile.

Potrivit susținătorilor proiectului, noua bază ar urma să devină un punct strategic pentru gestionarea situațiilor de urgență din zonă, caracterizată prin teren accidentat, condiții meteorologice schimbătoare și un flux crescut de turiști sau persoane care traversează regiunea montană.

Investiția ar permite reducerea timpilor de intervenție în cazul accidentelor montane, ar asigura un punct medical pentru stabilizarea victimelor și ar facilita coordonarea directă cu echipele de salvatori din Ucraina. De asemenea, baza ar putea găzdui sesiuni de pregătire comună pentru echipele din cele două țări, consolidând cooperarea transfrontalieră în domeniul intervențiilor montane.

Inițiatorii subliniază că proiectul nu reprezintă doar o investiție în infrastructură, ci o măsură menită să crească siguranța în zona de frontieră estică a Uniunii Europene, într-un areal unde misiunile de salvare implică frecvent riscuri majore pentru echipele de intervenție.

Valea Ruscovei este considerată un punct-cheie pentru organizarea rapidă a intervențiilor în partea nordică a județului Maramureș, iar realizarea bazei ar contribui la creșterea capacității de reacție în situații critice.

Reprezentanții implicați transmit că obiectivul principal rămâne salvarea de vieți și consolidarea solidarității în comunitățile montane, prin dezvoltarea unei infrastructuri moderne și adaptate realităților din teren.