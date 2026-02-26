Primăria Municipiului Baia Mare anunță ridicarea a două vehicule abandonate de pe domeniul public și face apel la proprietari sau deținătorii legali să se prezinte pentru recuperarea acestora.

Potrivit anunțului public din 26 februarie 2026, acțiunea a fost desfășurată pentru identificarea proprietarilor autovehiculelor abandonate pe raza municipiului. În evidențele autorităților figurează următoarele vehicule:

BMW, culoare maro, fără plăcuțe de înmatriculare, ridicat de pe Bulevardul Republicii nr. 3 – proprietar/deținător necunoscut;

Mercedes, culoare negru, fără plăcuțe de înmatriculare, ridicat de pe strada Matei Basarab – proprietar/deținător necunoscut.

Reprezentanții Direcția Generală Poliția Locală Baia Mare precizează că proprietarii sau deținătorii legali trebuie să se prezinte la sediul instituției, situat pe strada 8 Martie nr. 2, în termen de 10 zile de la data anunțului, pentru a intra în posesia autovehiculelor.

În cazul în care persoanele îndreptățite nu se prezintă în termenul legal, vehiculele vor trece de drept, libere de orice sarcini, în proprietatea Municipiului Baia Mare, prin dispoziția primarului, conform prevederilor Legea nr. 421/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Autoritățile locale reamintesc că abandonarea vehiculelor pe domeniul public este interzisă și poate atrage măsuri administrative, inclusiv ridicarea și valorificarea acestora potrivit cadrului legal în vigoare.