România intră într-o perioadă mai caldă decât normalul calendaristic. Potrivit prognozei pe patru săptămâni publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), finalul iernii și începutul lunii martie aduc temperaturi peste media obișnuită, în timp ce ploile vor alterna între episoade excedentare și intervale apropiate de normal.

Luna martie va începe cu temperaturi mai mari decât media specifică perioadei, potrivit prognozei pentru următoarele patru săptămâni, publicată vineri de ANM.

9-16 februarie. Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai în regiunile nord-vestice. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice și estice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

16-23 februarie. Temperaturile medii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate local. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

23 februarie – 2 martie. Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile sudice și sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval.

2-9 martie. Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi apropiate de cele normale, la nivelul întregii țări.