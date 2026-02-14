La data de 13 februarie, în jurul orei 19.00, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Sighetu Marmației au fost sesizați cu privire la producerea unui accident de circulație pe strada Bogdan Vodă, existând suspiciunea că unul dintre conducătorii auto implicați s-ar afla sub influența alcoolului.

În urma intervenției, polițiștii au identificat un bărbat în vârstă de 64 de ani, iar verificările efectuate au relevat faptul că, în timp ce conducea un autoturism, acesta ar fi acroșat două autoturisme parcate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării de probe biologice de sânge, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările pentru documentarea stării de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun.