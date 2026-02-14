În data de 13 februarie 2026 o avarie la conducta de transport Dn 800 mm a produs o scădere atât a debitului cât și a presiunii în sistemul de alimentare cu apă a municipiului Baia Mare, dar și zonele limitrofe. În cursul după-amiezii avaria la conductă a fost localizată (pe malul râului Săsar în zona străzii Tineretului) și izolată pentru refacerea presiunii și a debitului în aval. Stadiul actual al lucrărilor ne determină să devansăm estimările initiale, în ceea ce privește perioada de intervenție la remedierea avariei. Această prelungire a termenului de finalizarea a reparațiilor se datorează complicațiilor apărute pe parcursul lucrărilor la conducta de transport Dn 800 mm. Colegii noștri sunt la fața locului și fac eforturi pentru ca timpul de intervenție să fie redus și serviciul de alimentare cu apă să poată fi reluat în parametrii normali în cel mai scurt timp posibil.

Ne cerem scuze față de toți utilizatorii și depunem toate eforturile să revenim la parametrii normali de funcționare.

Pe această cale vă aducem la cunoștință că rețeaua de transport DN.800 mm se va înlocui în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare.

Informaţii suplimentare sau alte sesizări pot fi obținute/semnalate de la/ la dispeceratul VITAL S.A. la numerele de