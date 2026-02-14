ANM a emis o INFORMARE METEOROLOGICĂ pentr intervalul14 februarie, ora 23:00 – 16 februarie, ora 08:00.

Fenomene vizate: precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, ghețus, intensificări ale vântului, viscol, răcire.

În intervalul menționat temporar vor fi precipitații în general moderate cantitativ și se vor acumula 10…15 l/mp și izolat 20…30 l/mp. Precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ploaie, iar la munte treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat nou de zăpadă (în special la altitudini de peste 1500 m), de 10…15 cm și izolat în jurul a 20 cm. Pe parcursul zilei de duminică (15 februarie) și în noaptea de duminică spre luni (15/16 februarie), ninsori și lapoviță vor fi și în Moldova, local în Transilvania, Maramureș și Dealurile de Vest, unde se va depune strat de zăpadă în general de 5…8 cm. Pe alocuri se va forma ghețuș.

Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…60 km/h.

Vremea se va răci accentuat, duminică (15 februarie), în jumătatea de nord a țării, apoi și în rest.