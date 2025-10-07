Structura de comunicare din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus este împuternicită să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele: Parchetul de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus a dispus în data de 30.09.2025, trimiterea în judecată a două persoane fizice şi a unei persoane juridice, astfel:

– o persoană fizică, inițial reținută pentru o durată de 24 ore şi ulterior plasată sub măsura controlului judiciar, pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere de date informatice nereale în sistemul informațional integrat pentru păduri SUMAL 2.0, generând în fals avize de însoțire a materialelor lemnoase, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii de consecinței juridice în formă continuată (3 acte materiale) şi transport ilegal de material lemnos în formă continuată;

– o persoană juridică, pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere de date informatice nereale în sistemul informațional integrat pentru păduri SUMAL 2.0, generând în fals avize de însoțire a materialelor lemnoase, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii de consecinței juridice în formă continuată (3 acte materiale) şi transport ilegal de material lemnos în formă continuată;

– o persoană fizică aflată sub măsura controlului judiciar care, în calitate de pădurar în cadrul unui ocol silvic privat, a săvârșita acte de complicitate la infracțiunea de introducere de date informatice nereale în sistemul informațional integrat pentru păduri SUMAL 2.0;

În fapt: inculpatul, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în calitate de administrator în fapt al societății inculpate şi în realizarea obiectului de activitate, în interesul/numele acesteia, cu complicitatea celui de-al doilea inculpat, ce avea calitate de pădurar, a introdus date informatice nereale în sistemul informațional integrat pentru păduri SUMAL 2.0, generând în fals avize de însoțire a materialului lemnos, în scopul de a fi utilizat în vederea producerii de consecințe juridice, respectiv pentru justificarea cantității de material lemnos exploatat și transportat fără documente legale de proveniență.

Față de inculpatul ce are calitatea de pădurar, s-a luat măsura preventivă a controlului judiciar având în conținut obligația de a nu desfășura nicio activitate în fondul forestier național, în cadru oricărui ocol silvic.

În baza art. 330 Cod procedură penală, procurorul de caz a propus instanței de judecată menținerea măsurii preventive a controlului judiciar luată față de cei doi inculpați precum şi menținerea tuturor măsurilor asiguratorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă conform Codului de

procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului în instanță, spre

judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.