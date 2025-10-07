Polițiștii din Baia Sprie au acționat ieri, 6 octombrie, în intervalul orar 16.00-19.00, pentru asigurarea disciplinei rutiere și dispunerea măsurilor legale față de cei care pot constitui un pericol pe drumurile publice.

Polițiștii au oprit și verificat 18 autovehicule, iar pentru abaterile constatate au fost aplicate tot atâtea sancțiuni contravenționale.

Au fost reținute 6 certificate de înmatriculare, două dintre acestea pentru nerespectarea obligațiilor proprietarilor autovehiculelor în ceea ce privește asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto. Totodată, polițiștii au ridicat și două seturi de plăcuțe de înmatriculare.

Valoarea totală a sancțiunilor depășește suma de 7.000 de lei.

Tot ieri, polițiștii din Tăuții Măgherăuș au desfășurat o acțiune împreună cu specialiștii Registrului Auto Român Maramureș.

Acțiunea a avut ca scop controlul autovehiculelor din punct de vedere tehnic și respectarea regulilor de circulație pe drumurile publice de către conducătorii auto.

Ca urmare a verificării a 15 autovehicule, polițiștii au aplicat 9 sancțiuni contravenționale și au reținut 4 certificate de înmatriculare.

Valoarea totală a sancțiunilor depășește suma de 5.700 de lei