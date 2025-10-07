Începând cu 27 septembrie 2025, în principalele orașe din Regatul Maroc s-au declanșat demonstrații având ca bază revendicări sociale și economice; inițial pașnice, demonstrațiile încep să degenereze în acte multiple de violență (incendieri, spargeri de magazine, distrugeri de bunuri private și publice, atacarea forțelor de ordine și a comisariatelor de poliție).

În aceste condiții, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomandă cetățenilor români, în special celor care se află temporar în Maroc și turiștilor, să evite locurile publice în care pot avea loc astfel de proteste, chiar dacă, în prezent, nu există amenințări directe la adresa cetățenilor străini.

În egală măsură, li se recomandă cetățenilor români să aibă în vedere că pot apărea perturbări de trafic, inclusiv închiderea unor artere de circulație în zonele unde se desfășoară demonstrațiile, să evite ariile problematice și zonele aglomerate și să aibă asupra lor documente de identitate.

Totodată, se reiterează apelul la prudență și vigilență și urmărirea în permanență a anunțurilor și recomandărilor autorităților locale transmise prin intermediul presei locale, al agențiilor de turism sau al administrațiilor hotelurilor.

Având în vedere evoluțiile din Fâșia Gaza, există posibilitatea apariției deopotrivă a unor manifestații spontane pro-palestiniene, context în care se mențin recomandările de mai-sus.

Atenție!

Pe teritoriul Regatului Maroc este interzisă folosirea dronelor.

De asemenea, cetăţenii români sunt obligaţi să se informeze, în prealabil, la operatorii de turism, ghizii autorizați sau poliţia locală asupra posibilităţilor de înregistrare foto şi video a zonelor istorice şi siturilor arheologice. Realizarea de capturi foto sau video în anumite zone, fără acordul autorităţilor, poate duce la reţinerea persoanei şi confiscarea aparaturii.

2. Contactarea autorităţilor române

Cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Regatul Maroc pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Rabat (+212/537721493), apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCR) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație cu caracter de urgență au la dispoziție și telefonul de urgență al Ambasadei României în Maroc (+212/679977751) şi sunt sfătuiţi să îşi anunţe prezenţa lor în Maroc la adresa de e-mail rabat.cons@mae.ro, să comunice propriile coordonate, pentru a fi contactați de consulat în situaţii de urgenţă.

De asemenea, cetățenii români își pot înregistra prezența accesând: https://www.econsulat.ro/. MAE recomandă consultarea următoarelor pagini de internet: Ambasada României în Regatul Maroc, Comisia Europeană – Protecție Consulară, Atenționări de Călătorie MAE pentru Maroc și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție serviciul de alertă prin SMS, aferent campaniei de informare „Un SMS îți poate salva viața”.

Cetățenii români care ignoră avertismentele MAE şi se deplasează în zone de risc o fac pe propria răspundere şi se pot regăsi în situația de a suporta consecințele unor asemenea deplasări, având în vedere că posibilitățile și mijloacele de intervenție ale misiunii diplomatice în astfel de zone sunt reduse!

3. Alte recomandări

MAE recomandă cu insistenţă cetăţenilor români să îşi încheie asigurare de călătorie, medicală şi de viaţă!

Cetăţenii români care se află pe teritoriul Marocului sunt sfătuiţi să respecte următoarele recomandări:

Să evite circulaţia pe timp de noapte şi deplasarea în zonele izolate ale ţării;

Să evite zonele unde au loc proteste, precum și locurile aglomerate;

Să păstreze în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit şi să nu le expună în mod vizibil asupra lor sau în maşini;

Este recomandat ca documentele originale (paşapoarte, cărţi de identitate, carduri bancare) să fie lăsate la hotel şi să fie păstrată doar o copie a acestora;

Să urmărească anunţurile şi să respecte recomandările autorităţilor locale;

Să respecte tradiţiile şi obiceiurile locale. Persoanele de sex feminin sunt sfătuite să adopte o ţinută şi un comportament decente în public;

Să recurgă la operatori turistici acreditaţi. Să nu se îndepărteze de grupul turistic şi să respecte anunţurile sau indicaţiile autorităţilor locale;

Să nu frecventeze pe timpul nopţii locuri precum plajele, parcurile publice sau bazarele, mai ales dacă nu sunt prezenţi alţi trecători;

Să urmărească mass-media locală pentru a afla care sunt zonele în care se desfăşoară acţiuni de protest pentru a le putea evita.