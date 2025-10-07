La data de 6 octombrie a.c., în jurul orei 17.20, polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați printr-un apel unic de urgență de către o tânără de 25 de ani cu privire la faptul că este amenințată de concubinul ei.

Din verificările efectuate a reieșit că un tânăr de 32 de ani ar fi amenințat tânăra în cauză cu acte de violență, provocându-i o stare de temere.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, tânăra refuzând dispunerea față de concubin a măsurii de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere.

Bărbatul a fost internat într-un centru de specialitate de pe raza municipiului. În continuare, sub supravegherea procurorului de caz se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de amenințare.