Cea de-a treia săptămână a taberei organizate de Centrul Rivulus Pueris, din cadrul Direcției de Asistență Socială Baia Mare, a început cu noi experiențe educative și recreative pentru cei 36 de copii beneficiari ai centrului.

Prima zi a inclus o vizită la Aeroportul Internațional Maramureș, urmată de o excursie în Băița, unde copiii au descoperit Muzeul Tărnița, primul muzeu al mineritului din nord-vestul României. Aici au aflat detalii despre istoria mineritului, au văzut unelte, echipamente, documente și fotografii care păstrează vie memoria foștilor mineri. Programul a continuat la Muzeul Satului „Acasă” din Tăuții Măgherăuș, unde, alături de muzeograful Mirela Badea, au făcut cunoștință cu tradițiile și obiceiurile populare din zonă.

Marți, copiii au vizitat Morile Mătieș din Mireșu Mare, unde au urmărit procesul de producție al pastelor făinoase și al produselor de morărit și panificație. Excursia a continuat la Afine Hote, în Remeți pe Someș, unde gazdele i-au întâmpinat cu o masă tradițională. Cel mai apreciat moment al zilei a fost culesul afinelor și degustarea fructelor proaspete.

Reprezentanții Direcției de Asistență Socială Baia Mare au mulțumit tuturor partenerilor care au contribuit la organizarea acestor activități, subliniind că aventura copiilor continuă și în zilele următoare, cu noi experiențe menite să le ofere o vacanță de neuitat.