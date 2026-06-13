Un exemplu impresionant de perseverență și dragoste pentru educație vine de la Cluj-Napoca, unde Amalia-Susana Tușa (Lupaș-Birza), în vârstă de 90 de ani, a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai, devenind cea mai vârstnică studentă și absolventă din România.

Ceremonia de absolvire a avut loc marți, 9 iunie 2026, când Amalia-Susana Tușa a încheiat studiile la specializarea Teologie Didactică, încununând astfel un vis pe care l-a purtat în suflet timp de zeci de ani.

Potrivit Mitropoliei Clujului, Amalia, cunoscută de familie și prieteni drept Lia, s-a născut la Cluj în data de 14 februarie 1936. Deși a absolvit liceul cu media generală 10, contextul politic al vremii i-a schimbat destinul. După condamnarea politică a tatălui său de către regimul comunist, șansa de a urma studii universitare i-a fost refuzată.

După o viață întreagă în care și-a păstrat dorința de a învăța, aceasta a decis, în anul 2023, la vârsta de 87 de ani, să se înscrie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Trei ani mai târziu, și-a văzut visul împlinit, primind diploma de absolvire.

Reprezentanții Mitropoliei Clujului au subliniat că povestea sa a atras atenția încă din perioada studiilor, fiind apreciată de profesori și colegi pentru seriozitatea, implicarea și determinarea de care a dat dovadă.

Prin exemplul său, Amalia-Susana Tușa transmite un mesaj puternic tuturor generațiilor: niciodată nu este prea târziu pentru a învăța, iar educația poate reprezenta o sursă de împlinire și speranță la orice vârstă.

Absolvirea sa reprezintă nu doar o performanță academică remarcabilă, ci și o lecție de viață despre curaj, răbdare și puterea de a transforma un vis amânat într-o realitate.