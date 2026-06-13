Polițiștii din Maramureș avertizează populația cu privire la o nouă tentativă de fraudă semnalată în municipiul Sighetu Marmației, unde persoane necunoscute folosesc în mod ilegal identitatea unui funcționar public pentru a solicita bani de la cetățeni.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, cazul a fost sesizat vineri, 12 iunie, chiar de către funcționarul vizat. Acesta a reclamat faptul că datele sale de identitate sunt utilizate fără drept de persoane care contactează telefonic locuitori ai municipiului și le cer diferite sume de bani sub pretextul efectuării unor lucrări.

„Astăzi, 12 iunie, în jurul orei 12.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetu Marmației au fost sesizați de către un funcționar public cu privire la faptul că persoane necunoscute i-au folosit în mod fraudulos datele de identitate pentru a induce în eroare mai multe persoane, în scopul obținerii unor sume de bani”, au transmis reprezentanții Poliției Maramureș.

Din primele verificări a reieșit că, în cursul zilei de 11 iunie, mai multe persoane din Sighetu Marmației au fost apelate telefonic de indivizi care s-au prezentat în mod fals drept funcționarul public și au solicitat bani pentru diverse lucrări.

Anchetatorii au stabilit că una dintre persoanele contactate a căzut în capcană și a transferat suma de 500 de lei către escroci.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru fals privind identitatea, înșelăciune și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Polițiștii continuă cercetările pentru identificarea persoanelor implicate.

Autoritățile recomandă cetățenilor să nu trimită bani la solicitarea unor persoane necunoscute fără verificarea prealabilă a informațiilor, să nu furnizeze date personale sau bancare și să contacteze direct persoana în numele căreia se face solicitarea pentru confirmarea autenticității acesteia.