Primăria Sighetu Marmației angajează Referent, Clasa III, Grad superior, COMPARTIMENT ADMINISTRATIV.

Data de sustinere a probei scrise: 24.02.2026 11:00:00

Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Locaţia de desfăşurare a concursului: Municipiul Sighetu Marmației

Stare concurs: Programat

Perioada de depunere a dosarelor:16.01.2026 – 04.02.2026 Persoana de contact: Mesaros Alexandra lucia, consilier Telefon: 0262311300, Fax: 0262312965 E-mail: personal@primariasighet.ro

Primăria Comunei Repedea angajează Consilier la Departamentul Agricol.

Data de sustinere a probei scrise: 16.02.2026 12:00:00

Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.

Locaţia de desfăşurare a concursului: Primaria Comunei Repedea

Stare concurs: Programat

Perioada de depunere a dosarelor:16.01.2026 – 04.02.2026 Persoana de contact: Iusco Dumitru, consilier principal Telefon: 0743577557, Fax: E-mail: mitica.iusco@yahoo.ro