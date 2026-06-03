După o perioadă intensă de șantiere, lucrări de infrastructură și răbdare din partea locuitorilor, comuna Poieni intră într-o nouă etapă de dezvoltare: asfaltarea drumurilor.

Astăzi au fost demarate lucrările de turnare a primului strat de covor asfaltic, un moment așteptat de întreaga comunitate, după finalizarea intervențiilor pregătitoare – șanțuri, rigole betonate și alte lucrări necesare pentru modernizarea infrastructurii rutiere.

În total, aproximativ 11 kilometri de străzi și drumuri agricole vor fi asfaltate în cadrul proiectului, urmând ca ulterior să fie aplicat și stratul final de asfalt.

„După o perioadă în care comuna a fost un adevărat șantier – cu lucrări de canalizare, extinderea rețelei de apă și alte investiții importante – acum începem să vedem rezultatele. A fost o perioadă grea, dar necesară pentru viitorul comunei”, a transmis primarul comunei, Bîrlea Mirela-Lăcrimioara.