Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș își exprimă profundul regret pentru trecerea la cele veșnice a colegului nostru, agent șef adjunct de poliție UNGUR VASILE RADU, din cadrul Poliției orașului Târgu Lăpuș.

În aceste momente de profundă durere, colegii transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat. Gândurile de compasiune și alinare se îndreaptă către cei apropiați, greu încercați de această pierdere.

Dincolo de uniformă, Vasile Radu a fost un om care a dus o luptă grea, în tăcere și cu demnitate. În urmă cu ceva timp, colegii săi vorbeau cu speranță despre drama prin care trecea după o intervenție chirurgicală dificilă, în urma reapariției unei tumori cerebrale. Atunci, oamenii s-au mobilizat pentru a-i fi alături, convinși că orice gest poate însemna o șansă la viață.

„Sănătatea este cel mai de preț dar. Din nefericire, uneori viața devine o luptă pentru a o păstra”, transmiteau colegii săi într-un apel emoționant adresat comunității.

Chiar și în cele mai grele momente, agentul șef adjunct UNGUR VASILE RADU a rămas devotat meseriei și oamenilor. A continuat să fie activ, să își poarte uniforma cu onoare și să fie prezent la datorie până în ultima clipă, în ciuda suferinței pe care puțini o cunoșteau cu adevărat.

Astăzi, în urma sa rămân durerea unei familii, lacrimile colegilor și respectul unei comunități care a cunoscut un polițist dedicat și un om cu suflet mare.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!