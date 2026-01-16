”Las recenzia asta aici pentru mamicile care sunt sceptice in privinta sectiei de pediatrie!

Am fost internati 3 zile la sectia de pediatrie din orasul nostru.

Desi am auzit multe pareri negative vreau sa va spun ca eu m-am simtit in siguranta si foarte linistita pe tot parcursul nostru in spital.

Doamna Dr. Pacurar mi-a lasat o impresie MINUNATA ! Un medic de nota 10*, am rezonat foarte bine cu ea, mi-a raspuns la toate întrebările si ma bucur ca am ajuns pe mainile ei.

Toate asistentele s-au comportat exemplar si au fost empatice cu baietelul meu ! Au raspuns prompt de fiecare data si au fost foarte implicate si interesate de starea de sanatate a copilului meu ! ( chiar daca poate le-am stresat putin ).

Conditiile au fost impecabile ( Clujul e departe de asemenea conditii ). Curatenie se face zilnic in toate saloanele si in bai!

Noi am avut norocul sa avem un salon doar pentru noi, dar toate saloanele erau la fel de dotate ca si al nostru ( am atasat foto ).

Desi am fost sceptica ( din cauza parerilor din exterior ) vreau sa va spun ca nimic din ce se aude nu este adevarat! Mergeti cu incredere, copilasii nostri sunt pe maini bune !!”, scrie mama unui copil recent externat din respectivul spital.