Luni, 19 ianuarie, începând cu ora 17:00, Casa de Cultură Baia Sprie va găzdui vernisajul expoziției de pictură „Armonii de iarnă”.

Iarna nu este doar un anotimp, ci o stare de spirit, o liniște care se așază peste culori, o respirație adâncă a frumosului. Prin această expoziție, artiștii Asociației Artiștilor Plastici „Alexandru Șainelic” îi invită pe iubitorii de artă să pășească într-o lume a armoniei, a emoției și a tăcerilor grăitoare, unde fiecare tablou devine o poveste spusă cu lumină și culoare.