Un articol de opinie semnat de Petre M. Iancu, publicat pe 3 iunie 2026, readuce în atenție un caz petrecut în Marea Britanie, după moartea unui adolescent de 18 ani, Henry Novak, în urma unei intervenții a poliției din Southampton.

Tânărul ar fi fost înjunghiat pe 3 decembrie 2025 de un bărbat de 23 de ani, identificat drept Vickrum Digwa. Autorul susține că, după sosirea agenților la fața locului, victima ar fi fost tratată inițial ca suspect, în timp ce agresorul le-ar fi spus polițiștilor că a acționat în legitimă apărare și că ar fi fost victima unor insulte rasiste.

„Poliția a arestat inițial victima unei înjunghieri, nu pe făptaș”, scrie Petre M. Iancu, care afirmă că adolescentul ar fi fost încătușat și imobilizat în timp ce sângera abundent. Autorul mai susține că tânărul „a strigat că nu poate respira”, însă intervenția medicală ar fi venit prea târziu, iar acesta a murit ulterior din cauza hemoragiei.

Textul critică dur reacția autorităților britanice și susține că informațiile despre caz ar fi fost ținute departe de opinia publică timp de mai multe luni. Autorul îl citează pe primarul Londrei, Sadiq Khan, care ar fi descris situația drept un „incident foarte complex”, și afirmă că premierul Keir Starmer a reacționat public abia după condamnarea agresorului la 21 de ani de închisoare.

În opinia lui Petre M. Iancu, cazul ar reflecta „falimentul politicilor identitare” și efectele unei societăți dominate de teme legate de rasism și discriminare. Autorul vorbește despre existența unui „virus mental” în instituțiile britanice și susține că poliția ar lua decizii influențate de criterii identitare.

Articolul face referire și la alte controverse din Marea Britanie, inclusiv scandalurile privind rețelele de exploatare sexuală investigate în ultimii ani, dar și reacțiile autorităților față de protestele pro-palestiniene. Iar acum, extrapolând, ideea de bază nu e moartea unui om ci fenomanetul care acutizează atât în Marea Britanie, SUA, dar și în alte locuri din lume. Atât presa cat și instituțiile de forță evită anumite subiecte sensibile de teama acuzațiilor de rasism. Și subiectele devin moarte. Agenta publică e încărcată cu alte subiecte și totul e „dirijabil”