Comunitățile greco-catolice din Maramureș marchează, în această perioadă, mai multe momente importante dedicate Fericiților Episcopi Martiri Greco-Catolici Români, figuri simbolice ale Bisericii Greco-Catolice din România. La Târgu Lăpuș, în cadrul Ordinului Fraților Minori Capucini – Custodia „Fericitul Ieremia”, a fost sfințită în anul 2019 prima biserică din România închinată episcopilor martiri beatificați la Blaj, în prezența reprezentanților Bisericii Catolice și a comunității locale.

În Vișeu de Sus, Parohia Greco-Catolică „Fericiții Episcopi Martiri” a găzduit în 2023 sfințirea mesei altarului și a icoanelor din iconostas, în cadrul unor lucrări de reabilitare și consolidare realizate în ultimii ani cu sprijinul credincioșilor și al partenerilor instituționali.

De asemenea, Parohia Greco-Catolică Ocna Șugatag a anunțat organizarea sfințirii bisericii cu același hram, programată pentru 7 iunie 2026, urmată de Sfânta Liturghie arhierească. Lăcașul de cult este rezultatul unui proces de construcție și organizare început după anul 1990 și consolidat în ultimele decenii.

Aceste evenimente evidențiază continuitatea vieții religioase greco-catolice în Maramureș și importanța memoriei Fericiților Episcopi Martiri în comunitățile locale.

Sursa: Parohii Greco-Catolice din Maramureș